Leon Goretzka: Ein Fußballer mit Prinzipien

Kurz, nachdem er einen Film von sich bei der Lektüre von "Daniel Kahneman: Schnelles Denken, Langsames Denken" gepostet hatte, begann Leon Goretzka zu handeln. Zuerst versuchte er, ein Bewusstsein für die Bedeutung von Blutspenden zu schaffen. Einige Tage später war der 25-Jährige dann eines der herausragenden Gesichter bei der 2,5-Millionen-Euro-Spende der Deutschen Nationalmannschaft mit dem Ziel, die Weiterverbreitung des Coronavirus zu stoppen.

Jüngst begründete Goretzka zusammen mit Joshua Kimmich, seinem Teamkollegen beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft, die Spendenaktion #WeKickCorona, in die beide gleich jeweils eine Million Euro einzahlten für soziale und karitative Einrichtungen in Finanznot. Mats Hummels, Leroy Sane und Julian Draxler, Benedikt Höwedes und einige andere Profis sind mittlerweile eingestiegen, um zu helfen.

Zu einer Zeit, in der sich so viele Menschen leicht verletzlich sind und isoliert fühlen, meldete sich Goretzka zu Wort - und er handelte. Während der Sport zurzeit in den Hintergrund tritt, agiert Goretzka. Sein Handeln ist das eines jungen Mannes mit einem Gewissen. Goretzka nutzt seine Plattform als Nationalspieler sowie seinen Wohlstand, um andere zu unterstützen. Postings in den sozialen Medien von bekannten Menschen können für den einen oder anderen durchaus tröstlich sein in diesen seltsamen Zeiten der Isolation. Diese dann aber mit echten Initiativen zu verbinden, unterscheidet Goretzka von vielen anderen Spitzensportlern.

Seit langem mit sozialen Medien vertraut

Der junge Fußballprofi wurde in Bochum geboren, einer Stadt, die wie viele andere im Ruhrgebiet zu kämpfen hatten seit dem Untergang von traditionellem Kohlebergbau und Stahlindustrie. Wie viele seiner Generation aber bewegt er sich mühelos in den neuen virtuellen Welten, eben wie jemand, der in einer Welt aufwuchs, in der Smartphones und Soziale Medien normal geworden sind.

Die jüngsten sieben Jahre seines Lebens, in denen Goretzka vom Jugendspieler zum Nationalspieler reifte, sind auf Instagram nachvollziehbar. Und dennoch findet man in seinem Profil kein Logo mit seinem Namen darauf oder endlose Selfies, mit denen er sich selbst präsentiert. Goretzka hat dort fast eine Million Abonnenten und versteht offenkundig die Bedeutung der virtuellen Welt. Er hat aber auch gezeigt, dass er dieses Wissen nutzen möchte, um etwas zu verändern.

In allen Athleten steckt natürlich mehr, als nur ihre sportlichen Fähigkeiten - aber nicht alle zeigen, was sich sonst noch unter ihrer Schale verbirgt. Allein in der vergangenen Woche hat Goretzka eine Menge Zeit damit verbracht zu zeigen, wer ihn auch abseits des Fußballs bewegt.

Auch andere Fußballprofis engagieren sich

Goretzkas Engagement für soziale Initiativen und seine Aktivitäten sind nichts Neues. Er hatte erst im Februar in einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gesagt: "Ich will ganz bewusst dazu aufrufen, dass man gegen Leute, die sich rassistisch äußern, vorgeht." Goretzka hat sich öffentlich mit der Frage auseinandergesetzt, was es bedeutet, Deutscher zu sein. Er gab unlängst zu, dass er bei einem Besuch in einem ehemaligen Konzentrationslager weinen musste. Goretzka kann auf und abseits des Platzes den Unterschied ausmachen.

Natürlich steht er nicht alleine da. Auf der ganzen Welt haben Sportler ihre Gehälter gespendet oder wohltätige Stiftungen für Hilfsbedürftige eingerichtet. In Deutschland verzichten die Fußballprofis von Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, des FC Bayern und auch einige andere Erst- und Zweitligisten auf Teile ihres Gehalts, damit u.a. Vereinsangestellte bezahlt werden können.

Goretzka ist ein junger Mann mit Prinzipien, der nicht nur in der Corona-Krise stets einer der ersten war, der sich einmischt und mit gutem Beispiel vorangeht.