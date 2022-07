Leistungsniveau von Viertklässlern in Deutschland gesunken

Viertklässler in Deutschland haben einer Studie zufolge zunehmende Rechtschreib-, Lese- und Matheprobleme und sind im Vergleich zu Viertklässlern vor zehn Jahren deutlich zurückgefallen. Das zeigen Vorab-Ergebnisse einer Untersuchung der Kultusministerkonferenz (KMK), die im Abstand von fünf Jahren den Leistungsstand von Schülerinnen und Schülern am Ende der Grundschulzeit erfasst.

Im Vergleich zur letzten Erhebung 2016 entsprächen die Kompetenzrückgänge im Lesen etwa einem Drittel, in Rechtschreibung und Mathematik einem Viertel eines Schuljahres, heißt es in der Untersuchung. Verglichen mit 2011 sind es sogar Rückstände von rund einem halben Schuljahr. Zudem deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich die sozialen und zuwanderungsbezogenen Ungleichheiten verstärkt haben.

Die KMK sieht sich durch die Ergebnisse in ihrer Einschätzung bestätigt, dass „die Schulschließungen und Unterrichtseinschränkungen in der Corona-Zeit“ Schülerinnen und Schüler „erheblich zurückgeworfen“ hätten, wie es in einer Mitteilung hieß. KMK-Präsidentin und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nannte die Folgen der Corona-Pandemie gravierend.

Die Ergebnisse zeigten laut Prien, dass besonders Kinder von den pandemiebedingten Schulschließungen betroffen gewesen seien, die zu Hause weniger Unterstützung erhalten könnten. Das Bundesprogramm “Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche” in Bezug auf Lernrückstände und psychosoziale Effekte solle deshalb bis zum Ende des Schuljahres 2023/2024 verlängert werden.

Die Autoren der Studie vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) gehen davon aus, dass die Corona-Einschränkungen „zumindest teilweise“ für die schwachen Ergebnisse verantwortlich sind. Sie schreiben aber auch, die „ungünstigen“ Entwicklungen ließen sich nicht eindeutig darauf zurückführen, da es auch schon zwischen 2011 und 2016 Verschlechterungen gab. Es sei nicht auszuschließen, dass sich diese im weiteren Verlauf auch ohne die Pandemie fortgesetzt hätten.

Deshalb wird im Fazit der Studie auch empfohlen, nicht davon auszugehen, dass sich die Probleme allein durch temporäre Programme dauerhaft reduzieren ließen. Vielmehr sei es erforderlich, „das Augenmerk im Rahmen langfristig angelegter und auf Schüler:innen in besonderen Risikolagen fokussierter Förderstrategien noch systematischer auf die Sicherung von Mindeststandards zu richten, damit alle Kinder und Jugendlichen Kompetenzen entwickeln können, die für ihre weitere Bildungslaufbahn grundlegend sind.”

Grundlage der Studie waren Tests an fast 1500 Schulen in ganz Deutschland mit etwa 27.000 Viertklässlern zwischen April und August 2021. Es handelt sich um einen Vorab-Auszug aus dem IQB-Bildungstrend 2021, der im Oktober veröffentlicht werden soll und detaillierte Analysen und auch Ergebnisse zu den einzelnen Bundesländern enthält.

