Leipzig wahrt Chance auf K.o.-Runde

RB Leipzig hat im Krimi von Istanbul die Nerven behalten und darf in der Champions Leagueweiter auf den Sprung ins Achtelfinale hoffen. Die Sachsen feierten am Mittwochabend beim Gruppenletzten Basaksehir Istanbul mit einer Portion Glück einen knappen 4:3 (2:1)-Sieg und gehen mit neun Punkten ins letzte Gruppenspiel am kommenden Dienstag zu Hause gegen Manchester United. Zudem haben die Sachsen mindestens schon die Europa League sicher.

Yussuf Poulsen (26.), Nordi Mukiele (43.), Dani Olmo (66.) und Alexander Sörloth (90.+2) erzielten die Tore für Leipzig, Irfan Can (45.+3/72./85.) traf gleich dreimal für den türkischen Meister. Dayot Upamecano sah in Istanbul seine dritte Gelbe Karte und fehlt Leipzig damit gegen Manchester.

Der 5. Spieltag aus deutscher Sicht in Zahlen:

Gruppe H:

Basaksehir Istanbul - RB Leipzig 3:4 (1:2)

Tore: 0:1 Poulsen (17.), 0:2 Mukiele (26.), 1:2 Can (45.+3) , 1:3 Olmo (66.) 2:3 Can (72.), 3:3 Can (85.), 3:4 Sörloth (90.+2)

jst/kre (dpa/sid)