Leipzig und Dortmund im Achtelfinale

RB Leipzig kann nach einem Prestigesieg auf Europas großer Fußball-Bühne von weiteren Erfolgen in der Champions League träumen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Dienstag das abschließende Gruppenspiel gegen Manchester United vor allem dank einer überzeugenden ersten Halbzeit mit 3:2 (2:0) und zog zum zweiten Mal ins Achtelfinale der Königsklasse ein - obwohl die Leipziger am Ende doch noch zittern mussten.

Zudem nahm RB Revanche für die bislang höchste Niederlage der jungen Klubgeschichte, die Manchester den Sachsen beim 0:5 in Old Trafford Ende Oktober zugefügt hatte. Die Red Devils müssen ihre Europapokalsaison in der Europa League fortsetzen. Ob RB als Gruppensieger die K.o.-Runde in Angriff nimmt, war nach Spielende noch offen. Das Parallelspiel der Gruppe H zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir war wegen einer angeblichen rassistischen Äußerung des Vierten Offiziellen aus Rumänien abgebrochen worden. Bei einem Sieg der Franzosen wäre Leipzig Zweiter.

Der überragende Spanier Angelino (2.) und Amadou Haidara (13.) sorgten früh für die beruhigende Führung für die Leipziger, die für das sichere Weiterkommen einen Sieg benötigten. Justin Kluivert (69.) erhöhte. Für United trafen dann aber noch Bruno Fernandes (80.) per Foulelfmeter und Paul Pogba (82.).

Orbans Treffer wird zurückgenommen

So stark Leipzig im Angriff agierte, so gut nahm Nagelsmanns Mannschaft auch die Defensivaufgaben wahr. Mit frühem Pressing schaffte RB häufig Überzahlsituationen in den Zweikämpfen, die enorme Körperlichkeit machte es United schwer. Die seltenen Entlastungsangriffe spielten die Engländer ungenügend aus. Die Leipziger Dominanz bröckelte erst nach rund einer halben Stunde etwas, nachdem Orbans Treffer nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt worden war. Große Fehler leistete sich Leipzig aber nicht.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Verlauf der Begegnung deutlich. Manchester drängte Leipzig in die eigene Hälfte und provozierte viele kleinere Fouls. Die Standards der Briten sorgten stets für Gefahr, dabei hatten die Leipziger auch das Glück auf ihrer Seite. Beim Freistoß von Bruno Fernandes rettete die Latte (69.). Im Gegenzug nahm Kluivert dann den größten Druck von seiner Mannschaft, allerdings nur vermeintlich. Denn danach kamen die Gäste durch einen Doppelschlag noch einmal heran.

Borussia holt sich den Gruppensieg

Mats Hummels und Lukasz Piszczek jubeln gemeinsam

Trotz des Ausfalls von neun Profis gelang dem Team von Trainer Lucien Favre im letzten Vorrundenspiel ein 2:1 (0:1)-Erfolg bei Zenit St. Petersburg. Damit verblieb der zuvor in drei Pflichtspielen sieglose BVB auf dem ersten Tabellenplatz und erhöhte

seine Chance auf einen vermeintlichen leichteren Gegner bei der Auslosung der ersten K.o.-Runde am kommenden Montag.

Vor rund 16 000 Zuschauern im auf 15 Grad aufgeheizten Stadion trafen Lukasz Piszczek (68. Minute) und Axel Witsel (78.) am Dienstag zum verdienten Sieg. Sebastian Driussi (16. Minute) hatte die Russen zuvor in Führung gebracht. "Es war nicht glorreich, es war dreckig", sagte der erleichterte Kapitän Marco Reus: "Endlich mal. Das war hart umkämpft, das tut uns gut."

Hummels fälscht noch leicht ab

Obwohl die Russen bereits alle Chancen auf ein Weiterkommen verspielt hatten, erwiesen sie sich - wie schon im Hinspiel (2:0) - als unbequemer Gegner. Für ihren engagierten Start wurden sie früh belohnt. Nach Zuspiel von Aleksei Sutormin war der Argentinier Driussi zur Stelle und sorgte unter Mithilfe von Mats Hummels, der den Ball leicht abfälschte, für die Führung der Gastgeber. Den für Stammkeeper Roman Bürki ins Tor gerückten Marwin Hitz traf keine Schuld.

Erst dieser Gegentreffer wirkte auf den BVB wie ein Weckruf. Nach Flanke von Nico Schulz köpfte Jude Bellingham (43.) über das Tor. Zwei Minuten später traf Reus den Pfosten. Nur die gute Reaktion von Torhüter Hitz verhinderte bei einem Schuss von Daler Kuzjaew (47.) das 0:2.

Moukoko mit neuer Rekordmarke

Angesichts der anhaltenden Flaute im Angriff reagierte BVB-Coach Favre und bescherte dem Dortmunder Jungstar Youssoufa Moukoko einen weiteren Rekord. Gut zwei Wochen nach seinem Debüt als jüngster Bundesligaprofi sorgte er im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen für eine Bestmarke in der Champions League.

Diese Maßnahme belebte das BVB-Spiel. Nach dem Ausgleich durch den Polen Piszczek schöpften die Gäste neue Hoffnung. Es waren dann jedoch nicht die Jungstars, die für die Entscheidung sorgten. Routinier Witsel traf aus rund 18 Metern unhaltbar zum 2:1. "Das war etwas Besonderes. Wir sind zurück", sagte der Belgier.

RB Leipzig - Manchester United 3:2 (2:0)

Tore: Angelino (2.), Haidara (13.), Kluivert (69.), Fernandes (80.), Pogba (83.)

Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Driussi (16.); 1:1 Piszczek (68.); 1:2 Witsel (78.)

dpa/sid (jst)