Leipzig mit souveränem Sieg

RB Leipzig hat Wiedergutmachung für die Pleite im "Dosen-Duell" gegen Red Bull Salzburgbetrieben und ist in der Europa League wieder im Soll. Der Fußball-Bundesligist gewann sein Auswärtsspiel am Donnerstag beim harmlosen norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim verdient 3:1 (1:0).

Stürmer Jean-Kevin Augustin, der sich zum Europacup-Auftakt gegen Salzburg (2:3) noch Undiszipliniertheiten geleistet hatte und intern für ein Spiel suspendiert worden war, erzielte mit einer sehenswerten Aktion das 1:0 (12.). Danach trafen Ibrahima Konate (54.) und Matheus Cunha (61.). Trondheims Ehrentreffer durch Issam Jebali (79.) gefährdete den Erfolg der Sachsen nicht.

Leverkusen müht sich zum Sieg

Mit dem mühsamen 4:2 (1:1) gegen Zyperns Pokalsieger AEK Larnaka kann Bayer Leverkusen in der Europa League langsamfür die K.o.-Runde planen. Doch die Diskussionen um Trainer Heiko Herrlich dürften wohl erst mit einem weiteren Sieg in der Fußball-Bundesliga am Sonntag beim SC Freiburg verstummen.

Gegen Larnaka vor 23.354 Zuschauern machten Jungstar Kai Havertz in der 44. Minute und Lucas Alario mit einem Doppelpack (49./88.) den zweiten Europa-League-Erfolg nach dem 3:2 bei Ludogorez Rasgrad in Bulgarien perfekt. Kapitän Ivan Trickovski hatte Larnaka nach 25 Minuten in Führung gebracht. In der Nachspielzeit trafen Dimtris Raspas und Julian Brandt. Für Bayer war es erst der zweite Sieg in den zurückliegenden acht internationalen Heimspielen.

jst/sn (dpa/sid)