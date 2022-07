Farben, Eleganz und Schnelligkeit

Mit diesen Worten bringt man Shelly-Ann Fraser-Pryce seit Jahren in Verbindung. Auch in Eugene enttäuscht die Olympiasiegerin von 2008 und 2012 ihre Fans weder sportlich noch modisch: In einer Zeit von 10.67 Sekunden wird die Sprinterin aus Jamaika über 100 Meter zum fünften Mal Weltmeisterin.