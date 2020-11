Legendärer australischer Schwimmtrainer Don Talbot ist tot

Ian Thorpe, Grant Hackett, Kieren Perkins, Susie O'Neill - Don Talbot hat sie alle trainiert. Der australische Coach war eine lebende Legende. Seit den 1950er Jahren bis zu seinem Karriere-Ende 2001 trainierte er zahlreiche der besten Schwimmerinnen und Schwimmer Australiens und führte sie zu internationalen Erfolgen. Zwischenzeitlich war Talbot auch Nationalcoach der Schwimmteams aus den USA und Kanada.

Nicht umsonst wurde Talbot in die Hall of Fame des Schwimmsports aufgenommen und in Australien (Officer of the Order of Australia) und Großbritannien ( Officer of the Order of the British Empire) geadelt. Jetzt ist der frühere Erfolgstrainer im Alter von 87 Jahren an der Gold Coast gestorben - nach Angaben seiner Familie an Komplikationen infolge seiner Demenzerkrankung.

"Talbot hatte einen echten Fokus und die Fähigkeit, das Beste aus dir herauszuholen", sagte Graham Windeatt, einst Weltrekordler über 800 Meter Freistil. "Er war sehr beherrschend und selbstbewusst." John Coates, Präsident des Australischen Olympischen Komitees (AOC) beschrieb den Erfolgstrainer als "speziell": "Er verlangte viel von seinen Schützlingen, aber er revanchierte sich mit Loyalität und Engagement. Das Nettoergebnis war der Erfolg." Wie bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, als das australische Team, von den heimischen Fans umjubelt, 18 Medaillen erschwamm, davon fünf goldene.