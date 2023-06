Global Us

Legaler Rausch durch Ayahuasca in Brasilien

"Liane der Geister" heißt Ayahuasca übersetzt. Die stark berauschende Substanz ist nirgendwo in der Welt so verbreitet wie in Brasilien. Denn dort ist der Konsum von Ayahuasca seit Jahrzehnten für religiöse Rituale legal.