Leere Museumswände: gefährdetes Kulturgut in der Ukraine

Museen, Galerien und Kultureinrichtungen in der Ukraine versuchen, ihre wertvollen Sammlungen zu schützen. In Lwiw befindet sich das größte Museum des Landes. Hier versuchen die Mitarbeiter zu retten, was zu retten ist. Im Haus und auf den Straßen der Stadt.