Nico, der Protagonist unseres mobilen Online-Kurses „Nicos Weg“, ist Spanier und möchte eine Ausbildung in Deutschland machen. Und es sieht so aus, als könnte er seinen Wunsch tatsächlich in die Tat umsetzen. Doch leider gehen nicht immer alle Wünsche in Erfüllung. Trotzdem kann es Spaß machen, Wünsche und Träume zu formulieren und gemeinsam mit anderen über die Frage nachzudenken: „Was würde ich tun, wenn mir alle Möglichkeiten der Welt offenstehen würden?“



So können Sie vorgehen:

Lassen Sie Ihre Lernenden Sätze formulieren, die mit „Wenn ich viel Geld hätte …“ oder „Wenn ich mehr Zeit hätte …“ beginnen. Dies kann entweder in Einzelarbeit oder als Hausaufgabe erledigt werden. Dazu teilen Sie zuvor das Arbeitsblatt „Lebensträume“ aus. Gern können die Lernenden ihre Träume auf dem Arbeitsblatt zusätzlich visualisieren, zum Beispiel mithilfe einer Collage. Tragen Sie anschließend die Ergebnisse im Plenum zusammen und hängen Sie die ausgefüllten Arbeitsblätter an die Tafel oder eine Wand. Lassen Sie die Lernenden nacheinander von ihren Träumen und Wünschen erzählen und diskutieren Sie anschließend in der Gruppe. Gibt es einen Wunsch, den einige gemeinsam haben? Was ist der ausgefallenste Traum? Sind alle Wünsche tatsächlich so unerreichbar, wie sie auf den ersten Blick scheinen?



Benötigte Materialien:

Lektion „Schulalltag“ (Übungen)

Arbeitsblatt „Lebensträume“



Niveaustufe:

B1



Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs „Nicos Weg“ wendet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Die Lernenden begleiten den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, ein Bewerbungsgespräch führt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.

Online-Angebote wie „Nicos Weg“ können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Lehrerhandreichungen. Die Lehrerhandreichungen finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Klicken Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü in den Bereich „Extras“. Das spezielle Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!