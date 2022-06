Lebenslang für Hauptangeklagten in Pariser Terrorprozess

Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge von 2015 in Paris ist der Hauptangeklagte Salah Abdeslam zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das verkündete das zuständige Schwurgericht im Pariser Justizpalast. Abdeslam müsse wegen Mordes und Terrorismus lebenslang ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung ins Gefängnis, erklärte Richter Jean-Louis Peries.

Zudem waren 19 Helfer angeklagt, denen Vorbereitungen der Angriffe mit Waffen und Bomben auf sechs Restaurants und Bars, ein Fußballstadion und die

Konzerthalle Bataclan vorgeworfen werden.

Bei den Anschlägen im Konzertsaal Bataclan, am Stade de France und in Pariser Straßencafés hatten die dschihadistischen Angreifer am 13. November 2015 insgesamt 130 Menschen getötet. Zwei stark traumatisierte Opfer nahmen sich später das Leben. Etwa 350 Menschen wurden verletzt. Insgesamt drei Terrorkommandos hatten teils Sprengstoffgürtel gezündet und teils wahllos auf Menschen in dem Konzertsaal und vor den Cafés gefeuert. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Anschläge für sich.

Schon Stunden vor der Urteilsverkündung warteten Besucher auf Einlass in den Gerichtssaal

Der Prozess hatte seit dem Herbst die Anschlagsserie vom 13. November 2015 aufgerollt. Es war ein Verfahren der Superlative mit knapp 150 Verhandlungstagen und mehr als 2500 Zivilparteien. Es war eigens ein Audienzsaal mit mehr als 500 Plätzen gebaut worden. Abdeslam hatte sich zu Beginn des Prozesses als dschihadistischer Kämpfer vorgestellt. Später bat er unter Tränen die Angehörigen um Verzeihung. Seinen Sprengstoffgürtel habe er "aus Menschlichkeit" nicht gezündet, erklärte er. Bei seiner letzten Stellungnahme vor Gericht am Montag appellierte er an die Richter: "Es stimmt, dass ich Fehler gemacht habe, aber ich bin kein Mörder, niemand, der tötet", sagte er.

Der Prozess zu den Terroranschlägen von 2015 fand im Pariser Justizpalast statt

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, seine Beteiligung an den Anschlägen herunterzuspielen. "Salah Abdeslam ist bis zum Schluss seiner Ideologie treu geblieben und ist unfähig, auch nur die geringsten Gewissensbisse zu zeigen", hatte Staatsanwältin Camille Hennetier betont. Abdeslam wurde bereits in Belgien wegen Schüssen auf die Polizei zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

Von den weiteren 19 Angeklagten wurde sechs der Prozess in Abwesenheit gemacht. Ein Beschuldigter sitzt in der Türkei in Haft, fünf sollen in Syrien gestorben sein. Die Angeklagten sollen unter anderem Papiere besorgt haben, Abdeslam außer Landes gefahren haben oder verhinderte Attentäter sein. Manchen wird auch vorgeworfen, nur eine weniger wichtige Rolle gespielt und gelegentlich Aufträge erledigt zu haben. Neben den Haftstrafen forderte die Staatsanwaltschaft für zahlreiche von ihnen ein zumindest zeitweises Aufenthaltsverbot in Frankreich.

