Lebende Legenden: Die Rolling Stones

Was ist das Geheimnis der ewig jungen Briten?

1962, vor mehr als 60 Jahren, haben die ‚rollenden Steine‘ ihren ersten Auftritt im Londoner Marquee-Club. Zu den Gründungsmitgliedern der Rolling Stones zählen Sänger Mick Jagger, die Gitarristen Keith Richards und Brian Jones, Bassist Bill Wyman und Schlagzeuger Charlie Watts. Brian Jones stirbt 1969 im Alter von nur 27 Jahren; er ertrinkt in seinem Swimmingpool. Mick Jagger und Keith Richards sind immer noch dabei - zwei lebende Legenden - beide werden 2023 80 Jahre alt. Ron Wood ist seit 1975 eine feste Größe an der Gitarre und mit seinen 75 Jahren kaum jünger. Charlie Watts stirbt im August 2021 im Alter von 80 Jahren.

Doch die vielen Schicksalsschläge halten die übrigen Stones nicht davon ab, weiter zu rocken.

2022 waren sie auf großer Jubiläumstour in ganz Europa unterwegs und sorgten für ausverkaufte Stadien. Titel der Tour: Sixty. Dort performten sie Klassiker wie „Satisfaction“, „Paint it black“ oder “Jumpin’ Jack Flash” und begeisterten ihr Millionenpublikum. Von Jung bis Alt faszinieren sie mit ihrem Blues-Rock und gigantischen Live-Shows. Mick Jagger bewegt sich auf der Bühne immer noch genauso markant und gelenkig wie in jungen Jahren, Keith Richards und Ron Wood hypnotisieren mit ihren eingängigen Riffs.

Was ist das Geheimnis der ewig jungen Briten, die in einer Branche alt geworden sind, die das Altwerden eigentlich verbietet. Was macht ihren Musikstil so zeitlos gut und wie schaffen sie es immer wieder, neue Generationen bedingungsloser Fans in ihren Bann zu ziehen? Wir haben das Phänomen der Rolling Stones unter die Lupe genommen, ihre Musik, ihren Stil und ihre Haltung untersucht.

Keith Richards bringt es in einem Zitat auf den Punkt: "Es gibt die Sonne, es gibt den Mond, es gibt die Luft zum Atmen und es gibt die Rolling Stones. Sie waren einfach immer da." Und sie werden wohl auch immer dableiben und sind nach wie vor für Überraschungen gut: Für 2023 ist ein neues Studio-Album angekündigt und bei einem Song wird kein Geringerer als Sir Paul McCartney am Bass zu hören sein. Dass es mal eine gemeinsame Sache mit einem Mitglied der Beatles, den ehemaligen Erzrivalen der Rolling Stones, geben könnte, das hätte in den 1960ern keiner geglaubt.

