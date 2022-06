Leben wie Gott in Frankreich

Wer lebt wie Gott in Frankreich, führt ein sorgenfreies Leben im Überfluss. Die Redewendung ist vermutlich im späten 18. Jahrhundert entstanden und spielt auf wohlhabende französische Geistliche an. Diese standen an der Spitze der französischen Ständeordnung, und genossen viele Privilegien.