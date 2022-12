Leben in Cherson unter russischer Herrschaft

Jeglicher Zugang zu Cherson war blockiert, und die Stadt litt unter einem Mangel an Medikamenten, Nahrungsmitteln und Bargeld. Tausende Menschen flohen und über die Zurückgebliebenen gab es nur spärliche Nachrichten. Das ukrainische Fernsehen konnte nicht mehr empfangen werden und wurde durch staatliche russische Sender ersetzt. Auch wurden strikte Ausgangsbeschränkungen verfügt. Nach mehr als acht Monaten zieht sich die russische Armee am 11. November 2022 aus Cherson zurück. Die Stadt gilt wieder als befreit, doch die Erinnerung an die Schrecken der Besatzung bleibt. Der Film schildert mit Augenzeugenberichten die ersten Tage der russischen Invasion und gibt einen erschütternden Eindruck vom Alltag unter der Besatzung.