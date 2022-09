Halligen sind beeindruckende Orte, denn sie sind auf besondere Weise mit den Kräften der Natur verbunden. Bei klarem, schönem Wetter kann es dort paradiesisch sein. Bei Sturmflut hingegen wird es so richtig ungemütlich. Zu Deutschland gehören zehn größere Halligen rund um die nordfriesische Insel Pellworm. Sieben von ihnen sind ständig bewohnt. Lernen Sie eine von ihnen und die Menschen, die dort leben, näher kennen und diskutieren Sie mit Ihren Lernenden darüber, ob sie sich vorstellen könnten, dort zu leben.



So können Sie vorgehen:

Teilen Sie die erste Seite des zweiseitigen Arbeitsblattes „Wunder Wattenmeer“ an alle Lernenden aus. Lesen Sie den Text gemeinsam Abschnitt für Abschnitt und lassen Sie die Überschriften zuordnen. Teilen Sie im Anschluss die zweite Seite des Arbeitsblattes aus und lassen Sie die Lernenden die Fragen zum Text schriftlich beantworten. Sammeln und vergleichen Sie die Antworten anschließend im Plenum. Gehen Sie dabei vor allem auf die beiden letzten Fragen ein, die sich auf das Leben auf einer Hallig beziehen.

Zeigen Sie nun den kurzen Film über die Hallig Süderoog, den Sie in der Lektion "Pellworm" unter dem Menüpunkt "Extras" finden (das Lektionsmenü verbirgt sich hinter den beiden Strichen rechts im orangefarbenen Balken). Lassen Sie die Lernenden anschließend die ersten drei Fragen auf dem Arbeitsblatt „Leben auf einer Hallig“ schriftlich beantworten und sammeln Sie die Antworten im Plenum. Teilen Sie den Kurs nun in zwei Gruppen. Gruppe 1 soll Argumente für das Leben auf einer Hallig sammeln, Gruppe 2 soll die Gegenposition einnehmen und auflisten, was gegen das Leben auf einer Hallig spricht. Jede Gruppe bestimmt nun eine Person, die die gesammelten Argumente vorträgt und die Position der Gruppe in einer Diskussion vertritt.



Benötigte Materialien:

Arbeitsblätter „Wunder Wattenmeer“ und „Leben auf einer Hallig“

Zusatzvideo „Leben auf einer Hallig“ in der Lektion "Pellworm"



Niveaustufe:

B2



Das Format in Kürze:

Zwei Teams – ein Ziel: Das ist Ticket nach Berlin! Sechs junge Deutschlernende begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch Deutschland. Welches Team wird die sprachlichen und sportlichen Herausforderungen wohl am besten meistern? Ticket nach Berlin bietet Landeskunde der etwas anderen Art.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Die Übungen zum Herunterladen sind etwas freier gestaltet und sollen dazu motivieren, sich kreativ und spielerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen.