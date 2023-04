Leben an einem "toten" Fluss in Bangladesch

Verstopfter Kanal

Dass dies einmal ein Kanal war, der in den Buriganga führt, ist nicht mehr zu erkennen. Das fehlende Müll- und Recycling-System in Bangladesch sorgt dafür, dass die Menschen ihren Haushaltsmüll einfach vor der eigenen Tür entsorgen. Manche Familien nehmen das Recycling selbst in die Hand und sammeln alles Brauchbare, was sie noch im Müll finden können, z.B. Batterien und Plastik.