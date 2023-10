Alles in diesem Laden ist aus Filz. "Feltz Bagels" ist die neueste Pop-up-Ausstellung mit handgefilzten Kreationen der britischen Künstlerin. Sparrow beschäftigte sich zuvor mit einer in eine New Yorker Bodega und einem Feinkostladen. Jetzt huldigt die Künstlerin den Bagel-Läden von Manhattan.