Lange Haftstrafe für russischen Opernsänger

Ein Gericht in Rostow am Don in Südrussland verhängte eine zehnjährige Gefängnisstrafe gegen den Opernsänger Wadim Tscheldijew. Er hatte im Frühjahr 2020 in der Stadt Wladikawkas in der Kaukasusrepublik Nordossetien zu Demonstrationen gegen die harten Corona-Maßnahmen aufgerufen, wie die russischen Nachrichtenagenturen Ria Nowosti und Interfax berichten.

Das Gericht befand Tscheldijew für schuldig, zu Extremismus und Gewalt gegen die Ordnungskräfte aufgerufen zu haben. Wie der Anwalt Pawel Tschikow in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte, wurden zwei "Mitorganisatoren" der Proteste zu acht und zu achteinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt.

Zusammenstöße und über 100 Festnahmen

Bei den Kundgebungen waren auch Forderungen nach einem Rücktritt der Regierung und nach Neuwahlen laut geworden. Als Uniformierte versuchten, die Proteste aufzulösen, kam es zu Zusammenstößen. Über 100 Personen wurden bei der Aktion im April 2020 festgenommen.

Der Sänger wurde in St. Petersburg gefasst. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, einen Polizisten geschlagen zu haben, als er nach Rostow am Don gebracht wurde. Die anfänglichen Vorwürfe wegen Rowdytums waren in eine Anklage wegen extremistischer Tätigkeit und Organisation von Massenunruhen umgewandelt worden.

Nach einem kurzen, aber strengen Lockdown zu Beginn der Pandemie waren die Corona-Maßnahmen in Russland gelockert worden, um die angeschlagene Wirtschaft des Landes zu schützen. Russland zählt zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit.

