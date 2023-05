Alltagsdeutsch

Landwirtschaft in der Stadt

Stadt und Landwirtschaft schließen sich eigentlich aus. Ein junges Unternehmen in Berlin will das ändern. Auf einer Stadtfarm werden Biofische gezüchtet, in Gewächshäusern Biogemüse – mithilfe von „Aquaponik“.

Ecofriendly Farmsystems züchtet Biofische in der Stadt.

WWW-Links