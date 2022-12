DW Nachrichten

Landesweite Angriffe auf die Ukraine

In Kiew, aber auch in Lwiw, Charkiw und in der Region Odessa begann für viele Menschen der Tag im Luftschutzbunker. Einmal mehr wurden Häuser zerstört und Menschen verletzt. Der Großteil der Raketen sei glücklicherweise abgeschossen worden, so das ukrainische Militär.