Aufgrund der steigenden Pegel der Elbe wurde in Sachsen-Anhalt damit begonnen, das Pretziener Wehr zu öffnen. Die 135 Meter lange Sperre ist Teil eines Deichsystems und führt etwa ein Drittel des Elbewassers in einem 21 Kilometer langen Kanal um Magdeburg und Schönebeck herum. Anschließend mündet der Kanal wieder in der Elbe. Das Wehr war zuletzt im Juni 2013 geöffnet worden.