Lage außer Kontrolle - Feuer wütet auf Teneriffa

Bei anhaltend hohen Temperaturen ziehen die Feuerwehrkräfte in ihren dicken Schutzanzügen in den nächsten Einsatz. Mittlerweile hat das Feuer den Bergkamm übersprungen und die andere Seite der Kanareninsel erreicht. So hat sich das brennende Gebiet innerhalb weniger Stunden verdoppelt. Die Rauchsäulen steigen kilometerhoch in den Himmel - und dort ist kein Regen in Sicht.