Lachen in Krisenzeiten: Zehn Komödien aus zehn Jahrzehnten

Lachen hilft. Verdrängt werden soll natürlich nichts - vor allem nicht in so schwierigen Zeiten wie diesen. Die Corona-Pandemie soll nicht weggelacht werden. Aber wenn sich die Welt in Quarantäne begibt und Menschen in ihren vier Wänden verbleiben, dann muss man sich ja auch fragen: Was machen mit all der Zeit? Ist dann heitere Ablenkung nicht legitim? Das Fernsehen, egal ob es sich dabei um klassische, analoge oder moderne, digitale Ausspielwege handelt, dürfte für viele Menschen in diesen Tagen zu einer der Hauptquellen der Unterhaltung werden.

Zeit für richtig gute Komödien

Doch die Qual der Film-Wahl, schon in normalen Zeiten nicht ganz stressfrei zu bewältigen, bleibt auch in Quarantäne bestehen. Was soll man schauen? Soundsoviele Fernsehprogramme, digitale Streamingplattformen, DVD oder Blu-ray per Versandhandel - das Angebot ist schier überwältigend. Filmliebhabern bietet sich jetzt die Chance, einmal innezuhalten und endlich die Klassiker anzuschauen, die man schon immer einmal sehen wollte.

Meister der Komik: Charlie Chaplin in der Stummfilmkomödie "Goldrausch"

Komödien gibt es ja wie Sand am Meer: witzige und absurde, melancholische und intelligente, alberne und abstruse. Seit es Kino gibt, werden Komödien gedreht. Schon zu Stummfilmzeiten, ganz zu Anfang der Filmgeschichte, übten sich Schauspieler, Produzenten und Regisseure in Sachen Witzigkeit. Bananenschalen, auf denen die Hauptdarsteller ausrutschten, übertriebene Schlägereien auf der Straße oder im Wirtshaus, Verwechslungen, heiterer Geschlechterkrieg - all diese humorvollen Szenen unterhalten die Zuschauer, seit die Bilder laufen lernten.

Komödien fürs Heimkino - Ergänzung erwünscht!

Und so sind unsere Vorschläge, zehn Filme aus zehn Jahrzehnten Kinogeschichte, die weltweit auf DVD, Blue-Ray oder per Stream zu haben sind, natürlich sehr subjektiv. Wer weiß, vielleicht ergänzen wir, wenn die Ausgangssperren noch länger andauern, in den kommenden Wochen unsere Komödienvorschläge noch einmal. Jetzt aber erst einmal unsere heitere Auswahl, vom "General" aus den Anfängen des Kinos bis hin zu aktuellen Streifen wie "Toni Erdmann". Viel Spaß - und ein befreiendes Lachen!