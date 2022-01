La Réunions dunkle Vergangenheit

Rund zweitausend Kinder werden damals aus ihren Familien gerissen. Eine gute Ausbildung und später ein gutes Einkommen, das wird auch Emiles Familie versprochen. Mehr als 60 Jahre ist das jetzt her - ob Emiles Angehörige damals zustimmen, ist heute kaum zu verifizieren. Sicher ist: Emile darf erst einmal keine Ausbildung in Frankreich machen, sondern muss jahrelang hart arbeiten, auf dem Feld, in seiner Heimat La Réunion. Auch als er endlich nach Frankreich kommt, wird er ins Kinderheim gesteckt. Bis heute leidet er unter den damaligen Erlebnissen, doch jetzt will er sich mit seiner Vergangenheit versöhnen. Darum reist er zum ersten Mal wieder in seine Heimat La Réunion, DW-Reporterin Lisa Louis hat ihn begleitet.