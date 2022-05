KZ-Überlebender und Schriftsteller Boris Pahor gestorben

Vier Feinde kannte er: den Faschismus, den Nationalsozialismus, die kommunistische Diktatur und den Kapitalismus. Gegen die Diktatur schrieb Boris Pahor an, ob gegen die des Geldes, die von Mussolini, Hitler und Stalin. In seinem langen Leben, das beinahe das gesamte 20. Jahrhundert umfasst, hatte der Schriftsteller und KZ-Überlebende unzählige Gelegenheiten dazu.

Boris Pahor wurde am 26. August 1913 in der Stadt Triest geboren, die damals noch zu Österreich-Ungarn gehörte. Der Vater war Zivilangestellter bei der Verwaltung der kosmopolitischen Stadt. Weltbürger zu sein, das empfand Pahor auch im hohen Alter noch als "Selbstverständlichkeit", wie er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in einem Interview im Jahr 2014 mitteilte.

Triest ist eine kosmopolitische Hafenstadt im Norden Italiens mit einer vielfältigen Geschichte

Seine Verwandte waren Angehörige der slowenischen Minderheit in Triest, das 1918 nach dem Zerfall der Donaumonarchie von Italien annektiert wurde. 1922 kam der Faschist Benito Mussolini in Italien an die Macht. Triest wurde von den Faschisten "italianisiert", Minderheiten unterdrückt, Pahors Vater musste sich daraufhin als Straßenhändler durchschlagen. In seinem Buch "Blumen für einen Aussätzigen" (2004) legt Pahor Zeugnis ab über den Terror der italienischen Faschisten gegen die slowenische Minderheit in Triest, deren Geschichte er sich noch einmal in "Piazza Oberdan" (2006) widmete.

Auf einem Todesmarsch aus Bergen-Belsen

Im Jahr 1940 rekrutierte ihn die italienische Armee und schickte ihn nach Libyen. Dort gelang es ihm, das nicht anerkannte kirchliche Abitur nachzuholen. Nach dem Zusammenbruch des faschistischen Italien kehrte Boris Pahor nach Triest zurück. Im Januar 1944 wurde er von der mit der SS kollaborierenden Domobrancen-Miliz verhaftet und in das KZ Dachau deportiert. Er überlebte weitere vier NS-Konzentrationslager, nämlich Natzweiler-Struthof, Dora-Mittelbau, Harzungen und Bergen-Belsen, von wo aus er auf einen Todesmarsch geschickt wurde. Bei ihm war der berühmte französische Schriftsteller Stéphane Hessel.

Auf diesem Foto steht der KZ-Arzt Fritz Klein, der an Häftlingen in Bergen-Belsen Experimente vornahm, in einer großen Leichengrube. Die britische Armee befreite das KZ Bergen-Belsen am 15. April 1945.

Seinen fünfzehnmonatigen Überlebenskampf in den Lagern hat Pahor in dem Buch "Nekropolis" (1967) festgehalten, das ihm seinen Platz unter den großen Autorinnen und Autoren seiner Zeit sicherte, mit denen er in einem Atemzug genannt wird: Imre Kertész, Primo Levi , Ruth Klüger.

Nach seiner Freilassung reiste Pahor nach Paris, um eine Tuberkulose-Erkrankung auszukurieren. Auf seinen Pariser Erfahrungen beruht sein zweites wichtigstes Werk, "Kampf mit dem Frühling" (1978). Darin versucht ein slowenischer KZ-Überlebender ins Leben zurückfinden. Die Zuneigung einer französischen Krankenschwester hilft ihm dabei. Das Buch widmet sich der Frage, wie ein Leben, Sprechen und Erinnern mit jenen Menschen möglich ist, die nicht im Lager waren.

Nach seiner Zeit in Paris kehrte Pahor nach Triest zurück. Die ersten Nachkriegsveröffentlichungen machten ihn in Slowenien beliebt und berühmt. Da er sich stets für die slowenische Eigenständigkeit und den politischen Pluralismus engagierte, kam er mehrfach in Konflikt mit den kommunistischen jugoslawischen Machthabern, denn Slowenien war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Teilrepublik der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Drei Jahre lang verbot man ihm aufgrund seiner antitotalitären Äußerungen die Einreise nach Slowenien.

Seine Heimat blieb das kosmopolitische Triest. Von 1953 bis zu seiner frühzeitigen Pensionierung 1975 unterrichte er an einem slowenischen Gymnasium Literatur und schrieb viele seiner wichtigsten Bücher. Erst in den 1990er-Jahren wurde er auch ins Deutsche, Englische und Französische übersetzt, dann wurde er dem Publikum im Westen bekannt und avancierte zu einem der Kandidaten für den Literaturnobelpreis. Zurzeit sind auf Deutsch vor allen Dingen seine zwei Hauptwerke, "Nekropolis" (Berlin Verlag) und "Kampf mit dem Frühling" (Klett-Cotta) zu erhalten.

Zuletzt sorgte sich Pahor um eine "Diktatur des Kapitals"

Bis ins hohe Alter setzte sich Boris Pahor unermüdlich gegen Diktaturen und Totalitarismus ein. Er prangerte Geschichtsvergessenheit in Europa an, insbesondere in Italien, und warf in demselben Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" aus dem Jahr 2014 den öffentlichen Stellen in Italien vor, so gut wie nichts dafür zu tun, die Erinnerung an die Gräueltaten der Faschisten lebendig zu halten. Um die sechs oder sieben Konzentrationslager in und um Ljubljana unter italienisch-faschistischer Herrschaft wisse so gut wie niemand, so Pahor.

Besorgt zeigte er sich in seinen letzten Lebensjahren auch zunehmend um die "Diktatur des Kapitals", die im Rahmen der Banken- und Finanzkrisen der Jahre 2007 und 2008 offensichtlich geworden sei - aber auch um das Ableben der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus dem 20. Jahrhundert.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Ruth Klüger (1931-2020) Erst mit 60 Jahren brach sie das Schweigen und schrieb ihre Erinnerungen auf: "Weiter leben - eine Jugend" (1992). Auch die Gedichte, mit denen Ruth Klüger die Zeit im KZ durchgestanden hat, sind darin gesammelt. Klüger war eine der wenigen Holocaust-Überlebenden, die darüber erzählt hat. Wir stellen Ihnen noch andere Zeitzeugen vor, die, wie sie, die Erinnerung daran wach halten oder hielten.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Leslie Schwartz (1930-2020) 1944. Die Wehrmacht besetzt Ungarn. Leslie Schwartz und seine Familie werden nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Von dort muss er ins Arbeitslager Birkenau und schließlich ins KZ Dachau. In "Durch die Hölle von Auschwitz und Dachau. Ein Junge erkämpft sein Überleben" (2007) erzählt er von den Erlebnissen. Leslie Schwartz hielt viele Lesungen und Vorträge, um die Nachwelt zu informieren.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Esther Bejarano (1924-2021) "Ich muss in dieses Orchester, sonst bin ich erledigt", sagte sich die damals 19-Jährige. Im Mädchenorchester von Auschwitz spielte sie Akkordeon - obwohl sie das Instrument noch nie in der Hand hatte. Es ist ihre Rettung. Später stand Bejarano auf der Bühne und sang für Toleranz und gegen Rassismus. Und sie besuchte Schulklassen, um von ihrer Vergangenheit zu erzählen.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Coco Schumann (1924-2018) Jazz und Swing - das war seine Musik. Doch den Nationalsozialisten galten sie als "undeutsch", außerdem war Schumanns Mutter Jüdin. 1943 wurde Coco Schumann ins Ghetto Theresienstadt deportiert, ein Jahr später nach Auschwitz-Birkenau. Bis ins neue Jahrtausend wollte der Musiker nicht über die Lagerzeit reden. Dann verstand er: "Wer, wenn nicht er, soll den Menschen erzählen, was passiert ist."

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Die Schwestern Renate Lasker-Harpprecht (1924-2021) und Anita Lasker-Wallfisch (*1925) Ihre Eltern wurden 1942 deportiert und ermordet, die älteste Schwester konnte fliehen, Renate (li) und Anita Lasker landeten erst in Auschwitz, dann in Bergen-Belsen. Doch sie überlebten - nicht zuletzt weil Anita als Cellistin im Mädchenorchester von Auschwitz Privilegien genoss. Der deutschen Öffentlichkeit berichteten sie noch im fortgeschrittenen Alter über den Holocaust. Renate starb 2021.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Yehuda Bacon (*1929) In Theresienstadt begegnete der damals 13-jährige Yehuda Bacon dem Künstler Peter Kien, dem es gelungen war, dort eine Zeichenstube aufzubauen. Es ist der Beginn von Bacons Künstlerkarriere. Nach der Befreiung 1945 malte er zunächst Porträts von Mithäftlingen, später auch Abstraktes. Als Überlebender sehe er sich in der Verantwortung, künftige Generationen durch seine Geschichte zu lehren.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Judith Kerr (1923-2019) Die Familie Kerr musste 1933 aus Deutschland fliehen. Zunächst in die Schweiz, nach Frankreich und schließlich nach London. In "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" (1971) verarbeitete Judith Kerr das Emigrantenschicksal ihrer jüdischen Familie. Zwei weitere Romane folgten. 1974 erhielt Kerr für "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" den Deutschen Jugendliteraturpreis. Sie starb 2019 in London.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Saul Friedländer (*1932) "Wohin die Erinnerung führt. Mein Leben" stammt vom emeritierten Professors aus Los Angeles und Tel Aviv, Saul Friedländer. Eine Fortsetzung seiner Memoiren, die verdeutlichen: Friedländers Leben bleibt das eines Entwurzelten. Zur jüdischen Geschichte und zur Shoah hat der Historiker zahlreiche einschlägige Werke verfasst, in denen er die Opfer verstärkt in den Mittelpunkt rückt.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Inge Deutschkron (1922-2022) Im Januar 1943 tauchten Inge Deutschkron und ihre Mutter in Berlin ab, verstecken sich bei nichtjüdischen Freunden. Nur so überlebten sie den Holocaust. In ihrer Autobiografie "Ich trug den gelben Stern" (1978) erzählt die deutsch-israelische Autorin von dieser Zeit. Mit ihrer Literatur und mit Schulbesuchen leistete Deutschkron einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Erinnerung an die Nazi-Gräuel.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Philomena Franz (*1922) Ein Jahr vor Kriegsende deportierte man Philomena Franz nach Auschwitz-Birkenau, von dort weiter ins KZ Ravensbrück - weil sie Sinti ist. Überlebt habe sie, um der Nachwelt von ihren Erlebnissen zu erzählen. Ihre Autobiografie "Zwischen Liebe und Hass" erschien 1985. Außerdem trat sie in Medien und Schulen auf, auch damit die rund 500.000 ermordeten Sinti und Roma nicht in Vergessenheit geraten. Autorin/Autor: Bettina Baumann



Lernen, was passieren kann

"Man kann ganz bequem damit beginnen, die Geschichte umzuschreiben, wenn es niemanden mehr gibt, der mit der Autorität eines Augenzeugen widersprechen kann", so Pahor weiter gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Ich vergesse nicht, was dem menschlichen Geist und menschlichen Körpern im zwanzigsten Jahrhundert angetan wurde." Auch gegenüber dem slowenischen Fernsehen bekräftigte er in einem seiner letzten öffentlichen Auftritte noch einmal die Bedeutsamkeit des Erinnerns: "Ich wollte bezeugen und erzählen, was ich erlebt habe, damit andere lernen können, wie und was passieren kann."

Video ansehen 02:59 "Ihr jungen Leute könnt die Welt zu einem besseren Ort machen"

Nun ist Boris Pahor am 30. Mai 2022 im Alter von 108 Jahren in Triest verstorben. Boris Pahor hinterlässt ein so umfassendes wie poetisches literarisches Werk, das sowohl auf slowenisch wie auch in Übersetzung seine Zeugenschaft bewahren wird. Der slowenische Staatspräsident Borut Pahor, der seinen Nachnamen mit dem Verstorbenen teilt, würdigte ihn als das "Gewissen Sloweniens, Europas und der Welt. Ein Mann, der für sich die Freiheit forderte, anders zu denken, und die gleiche Freiheit für andere forderte."