Kurzarbeit bei Opel

Autokonzern PSA will Märkte in Nordamerika erobern

Der französische Autokonzern PSA verkauft vorwiegend in Europa und macht damit unerwartet hohe Gewinne. Der Vorstandschef sprach am Dienstag bei der Vorstellung des Geschäftsjahres 2018 von einem historischen Ergebnis. Und kündigte an, sich stärker in Asien und Nordamerika zu engagieren.