Kurz vor ewig - Wie wir den Code des Alterns knacken

Das Rennen zur Erfindung der Wunderpille ist bereits in vollem Gang. Wissenschaftler auf der ganzen Welt kommen dem uralten Menschheitstraum der Unsterblichkeit schon heute erstaunlich nahe. Fahrt aufgenommen hatte das Rennen mit der Entdeckung der "Blue Zone” in Costa Rica durch Luis Rosero-Bixby. Auf der Halbinsel Nicoya gibt es auffallend viele Hundertjährige. Die Lebenserwartung für Männer ist hier die höchste der Welt. Neben der gesunden Lebensweise der Bewohner sind es wohl längere Telomere, die Schutzkappen der Chromosomen, die für eine höhere Lebenserwartung sorgen. Doch dieses Forschungsfeld, das Maria Blasco in Madrid bearbeitet, untersucht nur eine von vielen möglichen Stellen, an denen Alterung gesteuert wird. Vielleicht sind auch die seneszenten Zellen ausschlaggebend. Die "Zombiezellen” befallen unsere Körper im Alter und fluten sie mit Alarmsignalen, bis wir irgendwann unter ihrer Last zusammenbrechen. Das glaubt zumindest Manuel Serrano in Barcelona. Eine milliardenschwere Industrie kratzt bereits ungeduldig an den Türen der Labore. Wer die Wunderpille zuerst auf den Markt bringt, wird Reichtümer ernten. In Hongkong werden deshalb junge Bio-Startups mit Geld von Investoren befeuert. Aus den USA mischt Big Tech kräftig mit und streitet sich um die besten Wissenschaftler der Welt. Auch Alex Zhavoronkov möchte ein Stück vom Kuchen: Er hat soeben Investorengelder von 255 Millionen Dollar erhalten für seine Firma, die über KI dem Altern auf die Schliche kommen will. Während die Visionen mancher Pioniere wie Seifenblasen zerplatzen, beeilen sich andere, dubiose Mittelchen auf den Markt zu bringen. Deren Wirksamkeit ist jetzt allerdings messbar. Die von Steve Horvath erfundene epigenetische Uhr kann unser biologisches Alter messen, unabhängig von unserem tatsächlichen Alter in Jahren. Den Alterungsprozess nicht nur zu verlangsamen, sondern umzukehren, das gelang Greg Fahy in Kalifornien mit seinen Forschungen an der Thymusdrüse. Seine erste Studie an Menschen hat gezeigt, dass sie sich durch die Einnahme bestimmter Medikamente um durchschnittlich zweieinhalb Jahre verjüngten. Junge Biohackerinnen wie Nina Khera aus Boston wollen, dass alle von diesen Forschungen profitieren. Gemeinsam mit Freunden bastelt sie an der "epigenetischen Uhr für jedermann”. Wenn wir also drauf und dran sind, das Altern und somit sämtliche Alterskrankheiten zu besiegen, stellen sich fundamentale Fragen: Sollten wir so sehr in die Natur eingreifen? Werden wir die Erde mit immer mehr Menschen erdrücken?​​ ​​ Der Kriminalbiologe Mark Benecke in Köln weiß: Es ist längst zu spät für solche Fragen!