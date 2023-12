In Indien werden an Weihnachten Mangobäume geschmückt. In Georgien gibt es den hier abgebildeten "Chichilaki". Er besteht aus getrockneten Haselnuss- oder Walnusszweigen, die gehobelt werden. So erhält der Baum seine buschige Form. Die Georgier glauben, dass ein Chichilaki dem Bart des Heiligen Basilius ähnelt, der in der christlich-orthodoxen Nation verehrt wird.