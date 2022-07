Kunstkippen und weiche Cheeseburger: Claes Oldenburgs Welt der Objekte

Skulpturen im XXL-Format

Möglichst unübersehbar sollten seine Skulpturen sein: Die Spitzhacke an der Fulda in Kassel misst zwölf Meter und wirkt, als hätte Herkules persönlich sie in die Erde gerammt. Claes Oldenburg schuf sie 1982 für die documenta 7. In Münster versperren gigantische Billardkugeln am Aasee den Spaziergängern den Weg - Überreste der Freiluftausstellung SkulpturProjekte von 1977.