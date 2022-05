Hybride Welt in Dänemark

Dieses halb menschliche, halb tierische Wesen beschwört eine hybride Welt herauf, in der sich das historische dänische Landleben mit einer Science-Fiction-artigen Zukunft vermischt. Die Installation "We walked the earth" des Künstlers Uffe Isolotto zeigt das Haus einer Familie. Aber die Umgebung mutet fremd an - vielleicht ein Symbol für eine sich radikal verändernde Welt.