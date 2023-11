Kunst und Freiheit: Goethe-Medaille 2023

Die Preisträger des Jahres 2023 aus Tiflis, Taipeh und Budapest stehen für diese Freiheit.

Bild: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Gaga Chkheidze: Kino-Kämpfer aus Tiflis

Als Kind war er jeden Tag im Kino: der georgische Filmmanager Gaga Chkheidze. Seit vielen Jahren kämpft er - oft gegen erhebliche Widerstände - für die Freiheit und die Vielfalt des georgischen Kinos.

Bild: Willie Schumann/Goethe Institut/DW

Off-Biennale: Kollektiv für die Kunst

Sechs Frauen bilden das Kuratorinnen-Kollektiv der OFF-Biennale Budapest. Sie arbeiten unabhängig von staatlicher Kulturförderung mit Kreativen und Institutionen und vernetzen sie in Ungarn, in Osteuropa und international.

Bild: Willie Schumann/Goethe Institut/DW

Yi-Wie Keng: Taiwan mit der Welt verbinden

Er macht experimentelles Theater, mit traditionellen Elementen aus Tanz und Oper. Er holt Gastspiele aus aller Welt nach Taiwan, oft deutsche Theaterproduktionen. Yi-Wei Keng verbindet Taiwan kulturell mit der Welt.

