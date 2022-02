Kulturhauptstadt 2022: Esch-sur-Alzette in Luxemburg

Die Region um Esch-sur-Alzette ist ein Europa im Mini-Format - mit Bewohnern aus 120 Nationen und vielen Sprachen und Kulturen, die seit mehr als 150 Jahren die Grenzregion von Luxemburg, Frankreich und Belgien prägen.

Schönheit mit Botschaft: Miss-Germany-Wahl 2022

Deutschlands ältester und bedeutendster Schönheitswettbewerb zeigt sich von einer neuen Seite: Im Finale stehen Frauen, die sich für soziale Gerechtigkeit, Diversität oder Umweltschutz einsetzen - oder Mut machen wollen.

Saint-Claude - Hauptstadt der Tabakpfeifen

Das französische Städtchen Saint-Claude gilt als Pfeifen-Hauptstadt Europas. Dort ist auch der Pfeifenmacher Sébastien Beaud ansässig. Er führt die jahrhundertealte Handwerkstradition des Ortes fort.





Das Geheimnis des echten Wiener Schnitzels

Schnitzel wird auf der ganzen Welt gegessen und überall unterschiedlich zubereitet. Doch was macht das Wiener Original aus? Die Reihe "Food Secrets" geht dem Geheimnis eines echten Wiener Schnitzels auf den Grund.

