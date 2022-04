Kultur.21

Kultur.21 - Im Krieg: Vom Erbe der Geschichte

Was hat zum Krieg in der Ukraine geführt? Welche Rolle spielt die kulturelle Identitätsfindung in den ehemaligen Sowjetrepubliken? Filmemacher und Osteuropaexperten über die Wirkung und Hintergründe des Angriffskriegs der russischen Aggressoren.