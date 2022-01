Kultur.21

Kultur.21: Ein Foto - eine ganze Welt

Ein gutes Foto nimmt uns mit auf eine Reise: in unbekannte Welten, in vergangene Zeiten, in fremde Köpfe. In unserem Fotografie Spezial ergründen wir Einblick in reale und inszenierte Leben und besuchen Orte, die es so nicht mehr gibt.