Kultur.21 - Die Operngala Bonn 2022: Große Arien, starke Stimmen

Mozart, Rossini, Bizet: Auf der 10. Operngala Bonn singen weltbekannte Solisten wie Simone Kermes und Giorgos Kanaris die ganz großen Arien - begleitet vom Beethoven Orchester Bonn unter dem Dirigat von Jacques Lacombe. Das Besondere: Alle beteiligten Künstler verzichten auf ihre Gage und sammeln Spendengelder für die Deutsche AIDS-Stiftung. Die Einnahmen gehen in die Bereiche Forschung, Aufklärung und Therapie an langjährige Partner im Kampf gegen AIDS. Mit einem Teil der Erlöse wird in diesem Jahr außerdem die medizinische Versorgung von HIV-positiven Flüchtlingen aus der Ukraine unterstützt. Neben dem Herzensthema der zum 10. Mal stattfindenden Operngala - der AIDS-Prävention - ist dieses Mal auch der Krieg in der Ukraine ein großes Thema.

Eine musikalische Friedensbotschaft kommt von Schirmherr und Weltklasse-Trompeter Till Brönner und Opernstar Simone Kermes. Gemeinsam interpretieren sie die berühmte Antikriegs-Hymne "Lili Marleen". Im Zweiten Weltkrieg lauschten zigtausende Soldaten auf beiden Seiten der Front dem Lied über das Mädchen, das vergeblich auf ihren Liebsten wartet.

Das Beste kommt an diesem Opernabend zum Schluss. Per Videobotschaft melden sich zwei Superstars zu Wort: Björn Ulvaeus und Benny Andersson von der schwedischen Kultband ABBA! Sie erklären, glücklich und stolz zu sein, dass der ABBA-Song "Ode to Freedom" auf der Gala in Bonn erklingt, "weil das, was das tapfere ukrainische Volk im Moment erlebt, eben das Schreiben einer 'Ode an die Freiheit' ist", so die beiden Schweden. Nach diesen Worten stimmte das gesamte Ensemble der Gala gemeinsam mit dem Publikum die Ode an.

Ein Abend voller großer Gefühle - im Zeichen des Friedens und des Kampfes gegen AIDS und HIV.