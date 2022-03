Top-Thema - Archive

Kultur-Boykott gegen Russland

In ganz Europa werden russische Künstler von Kulturveranstaltungen ausgeschlossen – aus Solidarität mit der Ukraine. Auch in Russland auftreten will kaum noch jemand. Nicht alle finden das richtig.

In ganz Europa gibt es Solidaritätsveranstaltungen für die Ukraine.

WWW-Links