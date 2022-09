Kuba - Die verblassende Revolution

Der Alltag vieler Menschen ist von Strom- und Lebensmittelknappheit und von Medikamentenmangel geprägt.

Jede der versuchten Reformen der letzten Jahrzehnte können nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass sich das seit Jahrzehnten mit Sanktionen belegte Land zunehmend in Isolation und wirtschaftlicher Abhängigkeit befindet. Auch die 2021 gestartete Währungsreform verursacht große Probleme.





Es herrscht eine galoppierende Inflation, die zu horrenden Teuerungen führt. Lebensmittel sind knapp, die Schlangen vor den wenigen staatlichen Geschäften werden immer länger. Die Armut nimmt zu.





Der sprichwörtliche Erfindungsreichtum der Kubaner in der Bewältigung der alltäglichen Krise kommt an ihre Grenzen. Die Bilder der Revolutionäre von früher verblassen in den Straßen der Hauptstadt Havannas und überall auf der Insel.

Offizielle Stimmen verbreiten immer noch ihre Ideologie, die einfachen Menschen hingegen verlieren die Hoffnung auf Besserung.



