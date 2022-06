DW Nachrichten

Kroatien: Hilfe für die vergessenen Geflüchteten

Nach beschwerlicher Flucht und zahlreichen Pushbacks kommen viele Geflüchtete über die Balkanroute in Kroatien an. Doch durch den Krieg in der Ukraine sind die Menschen bei vielen Spendern in Vergessenheit geraten. Eine Hilfsorganisation will das ändern.