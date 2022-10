Krisenbewältigung – Immer einen Schritt voraus?

Wie kann man sich vor Angriffen schützen, die Energieversorgung sicherstellen, die Umwelt schonen?





Anschlagsgefahr – Schutz für die Infrastruktur

Seit den Anschlägen auf die Piplines Nord Stream 1 und 2 ist klar: Unsere Infrastruktur ist in Gefahr. Nicht nur Gasleitungen, auch Unterwasserkabel für die Internet-Kommunikation. Welche Schäden können entstehen und wie kann man sich schützen?





Flüssiggas: Pipelinebau in Rekordzeit

26 Kilometer ist die Anbindungspipeline lang, die vom neuen LNG Hafen in Wilhelmshaven zum Erdgasspeicher führt. Und die wird in Rekordzeit gebaut. Was sonst 8 Jahre dauert, geschieht hier in wenigen Monaten, trotz Regenwetter, Schlamm und Morast.





E-Fuels: Wirklich eine ökologische Alternative?

Die Autoindustrie will den Verbrennungsmotor retten. Ihre Wahl: synthetische Kraftstoffe. Sie gelten als klimaneutral und schnell verfügbar. Klingt gut? Nicht ganz. Genau betrachtet sind E-Fuels sogar der schlechteste Weg zur Dekarbonisierung.





Entscheidet die Latino-Gemeinschaft die USA-Wahl?

Latino-Stimmen werden bei den bevorstehenden Zwischenwahlen in den USA entscheidend sein. Umfragen zufolge ist die Wirtschaft das wichtigste Thema für lateinamerikanischen Wähler, da die Inflation stark ansteigt und eine mögliche Rezession droht.



