Krisen, Knappheit und neue Chancen

Gas aus Norwegen – ein Hoffnungsschimmer?

Europa setzt große Hoffnungen auf Gasexporte aus Norwegen. Aber so einfach ist das nicht. Zwar kann das Land die Gasförderung nach und nach erhöhen, das geschieht allerdings nur langsam. Dafür setzt auch Norwegen inzwischen auf erneuerbare Energien.

Alle wollen Wärmepumpen, warum?

Wärmepumpen werden als Heiz-Möglichkeit in der Energiekrise gepriesen. Viele wollen sie haben. Doch Wärmepumpen verbrauchen selbst viel Energie und noch mehr, wenn sie nicht fachgerecht installiert werden. Und Fachkräfte sind rar. Ein Erklärer!

Energie sparen durch autonome Züge

Mit autonomen Zügen soll der Schienenverkehr nicht nur pünktlicher und effizienter werden, sondern es lässt sich auch ein Drittel an Energie sparen. Und die Bahn-Betreiber hoffen auf einen geringeren Verschleiß. Wir zeigen ein Pilotprojekt in Hamburg.

Frankreich geht der Senf aus

Frankreichs Lieblingsgewürz Senf ist weitgehend aus den Regalen der Supermärkte verschwunden. Der Grund: die extreme Trockenheit in Kanada, einem der wichtigsten Exporteure von Senfsamen. Eine Reportage aus dem Burgund, wo Senf eine große Rolle spielt.

War das Verbot von Cannabis ein Riesenfehler?

Eine Pflanze mit vielen Namen: Hanf, Marihuana, Dope, Weed. So zahlreich wie die Namen, ist auch ihre Verwendung: Textilien, Papier, Medizin, Energie und Öl. Jahrelang nur als Droge verteufelt, erlebt die “Wunderpflanze” jetzt ein Comeback.

