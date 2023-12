Die Binnenflucht im Libanon könnte ein ohnehin fragiles Gesundheitssystem überfordern, warnt die Internationale Organisation für Migration mit Blick auf den Libanon. Schon jetzt arbeitet der Gesundheitssektor an seiner Kapazitätsgrenze. Dabei könnten sich noch mehr Menschen zur Flucht entschließen. Zuletzt kamen in Tyros täglich oft rund 500 neue Binnenflüchtlinge an, so ein Vertreter der Stadt.