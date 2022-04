Krieg und Mobilmachung: Wie der Donbass seine Soldaten rekrutiert

Mit der Verteidigung der sogenannten "Volksrepubliken Donezk und Luhansk" rechtfertigt Russland seinen Einmarsch in die Ukraine und den zerstörerischen Krieg. Nur wenige Tage vor dem Angriff, als schon Zehntausende russische Soldaten an der ukrainischen Grenze standen, riefen jene "Republiken" eine allgemeine Mobilmachung aus. Seitdem dürfen Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren die von Kiew nicht kontrollierten Gebiete des Donbass nicht mehr verlassen, und das, obwohl die "Behörden" der Separatisten einige Tage zuvor noch allen Einwohnern zu einer "Evakuierung" nach Russland geraten hatten.

In den ersten drei Tagen mussten zunächst "Reservisten", die früher in der ukrainischen Armee gedient hatten, zu Rekrutierungs-Versammlungen erscheinen. Gründe wurden nicht genannt. Auch ein Freund der 41-jährigen Anna (Name geändert) erhielt ein solchen Bescheid. "Er war krankgeschrieben. Doch sein Arbeitgeber rief ihn an und sagte, er solle mit einem Minimum an Sachen dort hingehen. Das war am 21. Februar und er wurde gleich zum Dienst eingezogen", sagt die Bewohnerin von Donezk.

Warteschlange vor einer Rekrutierungsstelle in Donezk

Am Tag darauf ordnete Separatistenführer Denis Puschilin in Donezk eine weitere Rekrutierung an, wonach alle Männer zwischen 18 und 27 Jahren, die bisher in keiner Armee waren, zum Dienst in der sogenannten "Volksmiliz" herangezogen werden sollten.

Wer wird alles rekrutiert?

"Manche sind freiwillig hingegangen, manche wurden gar nicht eingezogen, manche wurden direkt von der Straße mitgenommen und manche erschienen erst nach einer Vorladung", sagt der 19-jährige Jewgenij (Name geändert). Er selbst sei von den Ärzten für untauglich erklärt worden, doch eine entsprechende Bescheinigung habe er nicht bekommen.

Am 24. Februar wurde dann allen klar, dass die Einberufung mit Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenhängt. Es gab wohl nicht genügend Freiwillige, trotz großer Erfolgsberichte der separatistischen und russischen Medien über die Warteschlangen derer, die angeblich "die Unabhängigkeit des Donbass verteidigen" wollten. Schließlich forderte Puschilin jedes Unternehmen in der "Republik" auf, mindestens die Hälfte seiner Arbeitnehmer im wehrpflichtigen Alter für die Mobilmachung freizustellen.

Wie die DW erfuhr, kam es daraufhin in den "Volksrepubliken Donezk und Luhansk" zu einer regelrechten "Jagd" auf Männer. "In Luhansk fangen sie Männer und in Donezk nehmen Patrouillen Männer im entsprechenden Alter fest. Als wir einmal in einen Bus stiegen, wurden gerade Bergleute gruppenweise aus ihm herausgeholt", erzählt die 45-jährige Aleksandra, die in Donezk lebt.

Am 28. Februar verkündete die "Führung der Volksrepublik Donezk" ein baldiges Ende der Mobilmachung. Doch Einwohner von Donezk berichten, Männer würden weiterhin eingezogen. Mitte März befahl Puschilin dann auch noch, Männer im Alter ab 65 Jahren zum Dienst in Sondereinheiten des "Innenministeriums" heranzuziehen.

Folgen für die Wirtschaft

Die Mobilmachung bringt die Wirtschaft der Region zum Erliegen. Menschen in Donezk beklagen, dass Läden schließen mussten und im Nahverkehr Fahrer fehlen. Zudem herrsche ein Mangel an Handwerkern. Sogar die männliche Belegschaft der Donezker Philharmonie musste an die Front. Das wurde erst durch den Tod des Pianisten Nikolaj Swjaginzew bekannt, der in der Nähe von Mariupol umkam.

Mobilmachung in Donezk am 23. Februar 2022

"In den meisten Betrieben wurden alle Agronomen (Agraringenieure), Traktorfahrer, Maschinenbediener und Schlosser eingezogen. Ihr Fehlen könnte eine rechtzeitige und gute Frühjahrsaussaat behindern", beklagte sogar das "Landwirtschaftsministerium" in Donezk. Wo sich die Männer befinden, ist nur schwer auszumachen. Informationen über Rekrutierte werden nur an das "Parlament", an Eltern und Ehefrauen weitergegeben.

"Es gibt Menschen, die seit zwei Monaten nicht wissen, wo ihr Liebster ist, ob er überhaupt noch lebt", beschwert sich die 33-jährige Maria (Name geändert). Sie kritisiert auch, dass es seit zwei Monaten keine Rotation gibt. Zunächst würden die Männer alle paar Tage von anderen Einsatzorten aus anrufen, doch irgendwann gebe es keine Anrufe mehr.

Einsatz nicht nur im Donbass

Die ukrainische Armee und der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) veröffentlichen regelmäßig Berichte über Männer aus den sogenannten "Volksrepubliken Donezk und Luhansk", die auch außerhalb dieser Gebiete gefangen genommen würden - so in den Gebieten Charkiw, Sumy, Saporischschja und Mykolajiw. "Wir sind für Russland nur Sklaven", klagt ein Mann in einem vom SBU verbreiteten Video. Er hat sich angeblich in der Nähe von Sumy ergeben.

Gefangengenommene Studenten aus dem Donbass bei einem Briefing in Kiew am 31. März 2022

Jewgenij sagt, die einberufenen Männer seien weder trainiert noch kampffähig und müssten gleich an vorderster Front stehen. "Anfangs gab es noch Freiwillige, aber jetzt nicht mehr", fügt er hinzu. Inzwischen wisse man, wie sie behandelt und verpflegt würden. Obwohl er für den Dienst untauglich erklärt wurde, traut sich Jewgenij nicht auf die Straße, "um nicht die Aufmerksamkeit von Patrouillen auf sich zu ziehen", wie er sagt.

So verhält sich auch der 53-jährige Dmitrij (Name geändert). "Ich gehe nur abends in einen Laden im Nachbarhaus einkaufen, und das mit Vorsicht", betont er. Von Freunden und Kollegen wisse er, dass sie ihre Söhne verstecken würden, beispielsweise bei den Großeltern.

Mit russischem Pass nach Russland

Manch einer versucht sich der Mobilmachung zu entziehen, und zwar über einen Aufschub. Dies sei aber schwierig, sagt Maria. Sie habe dies bei den "Behörden der Republik" für ihren Bekannten versucht, doch ohne Erfolg. "Sie können einen zunächst für untauglich erklären, doch dieselbe Kommandantur kann einen später einfach abholen und die Sache so drehen, dass man sich angeblich als Freiwilliger gemeldet hat", erzählt sie.

Dmitrij sagt dazu, "Garantien gibt es keine, sie verlangen viel Schmiergeld". Er will lieber in Donezk bleiben und, wie er betont, auf den Sieg der Ukraine und ein normales Leben warten. Doch dazu ist nicht jeder bereit.

Alexandra aus Donezk erzählt, ihr Bekannter habe 2000 Dollar gezahlt, um aus der sogenannten "Volksrepubliken Donezk" herauszukommen, vorbei an allen Checkpoints. Doch nur wer einen russischen Pass und einen Wohnsitz in Russland besitze, könne dorthin ausreisen, ohne eine Rekrutierung fürchten zu müssen.

Einwohner des Donbass sagen, bis 2022 habe man innerhalb von zwei Monaten eine russische Staatsbürgerschaft erhalten können, vorausgesetzt, man habe bereits einen "Pass" der sogenannten "Volksrepubliken". Im Februar 2022 meldeten die russischen Behörden, es seien bislang 860.000 russische Pässe an Bewohner der separatistischen "Volksrepubliken" ausgegeben worden. Nach Schätzungen Moskaus lebten vor Beginn des Krieges in der genannten Region 3,5 bis vier Millionen Menschen.

Die Gesprächspartner der DW, die sich bereit erklärt haben, für diesen Artikel interviewt zu werden, befinden sich in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine und haben aus Sicherheitsgründen darum gebeten, ihre vollständigen Namen nicht zu veröffentlichen.

Adaption aus dem Russischen: Markian Ostaptschuk