Krieg & steigende Preise: Das war 2022

Explodierende Gaspipelines

26.September: Ausströmendes Gas in der Ostsee vor Bornholm: Explosionen reißen große Löcher in die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2. Sie sind zu diesem Zeitpunkt zwar in den Spannungen rund um Russlands Angriffskrieg in der Ukraine nicht in Betrieb. Doch die Explosionen machen sie auch vorerst unbenutzbar. Die EU und die Nato gehen von Sabotage aus.