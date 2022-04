DW Nachrichten

Krieg in der Ukraine überschattet Gedenken in Buchenwald

In Buchenwald ist am Sonntag an die Befreiung des KZs vor 77 Jahren erinnert worden - ohne russische Vertreter. Gedacht wurde auch an einen KZ-Überlebenden, der im März bei einem russischen Angriff in der Ukraine getötet wurde.