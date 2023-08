Soziale Ungleichheit beeinflusst Krebsrisiko zunehmend

In Deutschland sinkt das Risiko, an Krebs zu erkranken. Das ist eine gute Nachricht. Doch diese Entwicklung macht auch eine Diskrepanz besonders klar: Denn in sozial besser gestellten Regionen fällt dieser Trend wesentlich deutlicher aus als andernorts, schreibt das Team um Lina Jansen vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) im "International Journal of Cancer ".

In ihrer Studie haben die Forschenden Daten von 48 Millionen Einwohnern aus acht Bundesländern untersucht und dabei die Krebsdiagnosen zwischen 2007 und 2018 verglichen. Ein Ergebnis: Die soziale Ungleichheit beeinflusst die Rate an Krebs-Neuerkrankungen in Deutschland zunehmend.

Krebs und soziale Ungleichheit: Trend eindeutig

Die Forscher stuften zunächst alle in die Studie eingeschlossenen Regionen anhand eines sozioökonomischen Index in eine von fünf Gruppen ein, in die unter anderem Einkommen, Beschäftigungsquote und Ausbildung einflossen.

Die Forschenden stellten fest, dass im beobachteten Zeitraum weniger Menschen an Krebs erkrankten - und das in allen fünf Gruppen. Dieser Rückgang der Neuerkrankungsrate war allerdings in benachteiligten Regionen wesentlich schwächer ausgeprägt als in wohlhabenden. Dies beobachteten die Wissenschaftler sowohl für Krebserkrankungen generell als auch für Darm- und Lungenkrebs bei Männern im Speziellen.

Darüber hinaus stellten die Forschenden fest, dass sich die Ungleichheit im Laufe des Beobachtungszeitraums verschärfte: Während im Jahr 2007 Männer in den sozioökonomisch schwächsten Regionen eine um sieben Prozent höhere Krebsneuerkrankungsrate hatten als Männer in den am wenigsten benachteiligten Gebieten, stieg dieser Wert auf 23 Prozent im Jahr 2018 an. Bei den Frauen stieg der Unterschied von sieben Prozent in 2007 auf 20 Prozent in 2018.

Welche Faktoren bedingen soziale Ungleichheit?

Um diese Ungleichheit zu bekämpfen, ist es zunächst wichtig zu wissen, wodurch die sozioökonomisch schwächsten Regionen charakterisiert sind.

Während die medizinische Versorgung und Infrastruktur interessanterweise relativ konsistent war, machten dafür individuelle Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Anteil an Sozialhilfeempfängern oder der Schulabbrecherquote den großen Unterschied. "Die sozialen Faktoren scheinen also eine viel größere Rolle zu spielen als die generelle Infrastruktur", betont Lina Jansen vom Epidemiologischen Krebsregister Baden-Württemberg am DKFZ.

Nach zehn Jahren halbiert sich das Lungenkrebsrisiko

Auch die unterschiedliche Verbreitung von lebensstilbedingten Krebsrisikofaktoren trage erheblich zur sozialen Ungleichheit bei den Krebserkrankungen bei, so die Forschenden. Typischerweise gibt es bei der Häufigkeit von Tabakkonsum, Bewegungsmangel oder starkem Übergewicht ein sozioökonomisches Gefälle.

Krebserkrankung oft vermeidbar

"Zwischen 30 und 50 Prozent der Krebserkrankungen lassen sich durch eine gesunde Lebensweise, wie durch den Verzicht auf Tabakkonsum, und durch Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens wie Impfungen gegen krebserregende Infektionen vermeiden", mahnt auch die Weltgesundheitsorganisation WHO. Prävention sei die kosteneffizienteste langfristige Strategie zur Bekämpfung von Krebs.

Neben Tabak listet die WHO auch Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Luftverschmutzung als Risikofaktoren für Krebs.

Auch Lina Jansen vom DKFZ betont das Potenzial der Prävention: "Unsere Ergebnisse zeigen erneut, dass wir in Zukunft besondere Anstrengungen unternehmen müssen, damit alle Menschen gleichermaßen von Empfehlungen zu einem gesunden Lebensstil und von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen profitieren – unabhängig von ihrer Postleitzahl."