Schluss mit den Lederjacken!

Nachdem die Beatles 1962 von ihrem Manager Brian Epstein entdeckt wurden, änderten sie ihren Stil. Vorher spielten sie noch in Jeans und Lederjacken in Rock-Schuppen, Epstein verpassten ihnen Anzug und Krawatte und brachte die vier Jungs auf größere Bühnen und schließlich ins Fernsehen. Selbst dieser brave Look konnte die ältere Generation nicht überzeugen, die Teenies umso mehr.