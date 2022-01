DW Nachrichten

Krankenhäuser in Polen bereiten sich auf Ansturm vor

Die Omikron-Welle rollt. In Polen ist nur etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung geimpft. In einem Krankenhaus in Krakau bereiten sie sich auf eine steigende Anzahl neuer Patienten mit schweren COVID-19-Verläufen vor.