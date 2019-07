Kraftwerk verlieren Urheberrechtsstreit vor dem EuGH

Wieso beschäftigt man mehrere Anwälte, Fachleute und Gerichte für zwei Sekunden Musik? Natürlich geht es dabei nicht um die Länge, sondern ums Prinzip: Die Kraftwerk-Musiker sehen sich in ihren Urheberrechten verletzt. Der Hiphop-Produzent Moses Pelham hatte 1997 einen Tonschnipsel der Elektro-Pioniere für den Song "Nur mir" der Rapperin Sabrina Setlur kopiert und als Hintergrundrhythmus in Endlosschleife unterlegt. Darf er das? Er darf, urteilte jetzt der Europäische Gerichtshof (EuGH).

Urheberrecht oder Kunstfreiheit?

In den Augen von Kraftwerk sind die von ihnen kreierten Sounds ihr Eigentum, egal in welcher Länge. Nur sie dürfen diese verwenden, es sei denn, man einigt sich mit einem anderen Musiker auf einem Lizenzvertrag, wie bereits häufig in der Bandgeschichte geschehen. Produzent Moses Pelham ist da ganz anderer Ansicht: Er hält Sampling nicht nur für legal, die Technik sei Bestandteil des Hip-Hops.

Instanz für Instanz: Musikproduzent Moses Pelham 2015 beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

In dem konkreten Fall wurde um eine Musiksequenz des Kraftwerk-Songs "Metall auf Metall" von 1977 gestritten. Grundsätzlich gab der EuGH den Elektropionieren Recht: Die Verwendung von Musikausschnitten bedarf grundsätzlich der Einwilligung der Komponisten. Sind diese aber derart stark verändert und "beim Hören nicht wiedererkennbar", sei die Kunstfreiheit höher zu bewerten. Mit anderen Worten: Produzent Moses Pelham hat Kraftwerk nicht zitiert, sondern daraus neue Musik geschaffen. Auch wenn dies ein grundsätzlich positives Urteil hinsichtlich der Sampling-Technik ist, so wird doch künftig in jedem Einzelfall zu klären sein, wo ein Musikzitat aufhört, und wo eine Neukreation anfängt.

Im Fall von Kraftwerk gegen Pelham geht das juristische Pingpong-Spiel weiter. Seit 1998 läuft der Streit durch alle Instanzen: Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht und nun Europäischer Gerichtshof. Die endgültige Entscheidung wird nun erneut der Bundesgerichtshof treffen. Dabei wird er die Entscheidung des EuGH berücksichtigen.

woy/ka (afp/epd/dpa)