Im Gottesdienst aus der Johanneskirche geht es um die Kraft des Gebets. Der fünfte Sonntag nach Ostern lenkt den Blick auf das Gebet und trägt deshalb den Namen „Rogate“ (lat. für „Bittet!“ oder „Betet!“). Zwei Gedanken seien ihr dabei besonders wichtig, erklärt die Essener Superintendentin Marion Greve: „Zum einen ist Beten Protest. Wer betet, gibt angesichts des Unrechts nicht auf, sondern benennt es und bringt seine Forderung nach Gerechtigkeit vor Gott. Insofern ist ein Gebet nie umsonst und hilft gegen Resignation“, sagt die leitende Repräsentantin der Evangelischen Kirche in Essen. „Mein zweiter Gedanke: Wenn ich für andere Menschen bete, stellt mich das in einen größeren Zusammenhang, in eine Gemeinschaft hinein. Ich baue eine Beziehung auf, übernehme Verantwortung für andere und begegne ihnen mit Empathie. Beten verhindert Egoismus.“

Für die Musik im Gottesdienst sorgt die „BE-Sound-Band“, die musikalische Leitung haben Lina Wittemeier und Stefan Glaser, der auch die Orgel spielt. Die Predigt hält die Essener Superintendentin Marion Greve.