Krabbenfischer mit Gegenwind - Ein Berufsstand kämpft ums Überleben

Der Jungfischer Mike Maalstedt ist verzweifelt, weil er seinen Betrieb im Dorf Spieka-Neufeld bei Bremerhaven kaum mehr halten kann. Sein Kollege Olaf kämpft ebenfalls gegen den Untergang seines Berufstands. Er engagiert sich in der Erzeugergemeinschaft und versucht, die Lage der deutschen Krabbenfischer gegenüber der mächtigen Konkurrenz der niederländischen Fischer zu verbessern. Die Niederländer erreichen mit ihren größeren Schiffen höhere Fangquoten und besitzen zudem das Vermarktungsmonopol für die Nordseekrabben, weil sie diese in ihren Schälwerken in Marokko billig schälen lassen und trotz niedriger Marktpreise europaweit gute Gewinne einfahren. Der Krabbenfischerei helfen soll nun eine neue Art der Krabbenpulmaschine, die mit Stoßwellentechnik arbeitet. Die Idee dazu hatte die Erfinderin Christin Klever, deren Vater Günter Klever Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Küstenfischer ist. Christin Klever arbeitet an der Optimierung einer selbst erfundenen Krabbenschälmaschine, die die deutschen Fischer unabhängig vom Preisdiktat der holländischen Monopolisten und ihren Schälwerken in Marokko machen könnte. Die Schalentiere sollen in Zukunft vor Ort gepult und regional vermarktet werden. So könnte ein ganzer Berufstand gerettet werden.